Handelsblatt: Препятствиями для «Северного потока-2» могут стать новое правительство Германии, экологи и строгие требования ЕК

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9 сентября 2021, 09:23

Газпром, globallookpress.com

Последним препятствием для «Северного потока-2» могут стать новое правительство ФРГ, германские экологи и требования Еврокомиссии. Немецкая газета Handelsblatt пишет, что продолжительная геополитическая битва за завершение строительства трубопровода «Северный поток-2» заканчивается, но начинается новая, за ввод в эксплуатацию и юридическую сертификацию газопровода.

В статье говорится, что смена правительства в Германии может подтолкнуть США к новым санкциям против газопровода и оказать влияние на решение суда по иску «Немецкой экологической организации».

Немецкие экологи выступают за аннулирование разрешения на строительство и эксплуатацию «Северного потока-2».

Как отмечают авторы статьи, если новое правительство ФРГ отвернется от проекта Nord Stream 2 AG, то Еврокомиссии «можно будет не опасаться конфликта с Германией, и она сможет склониться к тому, чтобы настоять на выполнении всех требований Газовой директивы к "Газпрому"».

6 сентября оператор строительства трубопровода Nord Stream 2 AG сообщил о сварке последней трубы второй нитки газопровода.

8 сентября стало известно, что начало поставок газа по трубопроводу «Северный поток-2» намечено «Газпромом» на 1 октября.

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