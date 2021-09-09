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Спасатели обнаружили под завалами тело пятого погибшего при взрыве дома в Ногинске

, 07:21

Спасатели обнаружили под завалами тело пятого погибшего при взрыве дома в Ногинске
Russian Emergencies Ministry, globallookpress.com

В ночь на четверг спасатели обнаружили под завалами тело пятого погибшего при взрыве дома в Ногинске.
Ночью стало известно, что погибли пять человек. Ранее спасатели извлекли из-под завалов четыре тела, в том числе тело девочки-подростка.

Взрыв газа в жилом многоквартирном доме по адресу 9а на улице 28 Июня произошел в Московской области в Ногинске в среду, 8 сентября, утром.

В результате обрушились второй и третий этажи девятиэтажного двух подъездного дома и частично четвертый этаж.
Пострадали 15 жильцов дома. Шестеро из них госпитализировали. Из здания эвакуировали более 170 жителей.
По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка бытового газа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев  заявил, что семьи погибших в результате взрыва в жилом доме в Ногинске получат по одному миллиону рублей.

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