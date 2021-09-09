Решение о реализации программ воспитания в школах в Приморье поддержали

Аргументы Недели → Общество 13+

9 сентября 2021, 06:06

фото из архива еженедельника "Аргументы неделi.Приморье"

С начала этого учебного года вступил в силу закон об обязательной реализации программ воспитания в школах. Уполномоченный при губернаторе Приморского края по правам ребёнка Ольга Романова активно поддерживает это решение.

Закон о закреплении воспитательной функции за образовательными организациями ждали очень давно, отмечает Ольга Романова.

«Принятие федерального закона о внесении дополнений в федеральный закон об образовании – это долгожданное решение. Все споры относительно того, кто несёт ответственность за воспитание юного гражданина, за формирование в нём полноценной личности с устойчивыми нравственными и жизненными ценностями, прекращены. Законы Российской Федерации чётко формулируют, что воспитание ребёнка – это не только задача его родителей или законных представителей, но и профессиональная обязанность специалистов сферы образования», – подчёркивает Уполномоченный при губернаторе Приморского края по правам ребёнка.

Ольга Романова также отметила, что очень важно, чтобы люди, окружающие ребёнка на разных этапах взросления, понимали, что они так или иначе влияют на развитие и становление его личности, и действовали сообща, прививая ему любовь к Родине, понимание настоящих ценностей.

«Крайне важно, чтобы все взрослые люди, сопровождающие маленького человека на его пути взросления, действовали в едином ценностном поле, дополняли усилия друг друга, формируя в нём характер, поведение, отношение к Родине, к родителям, к самому себе и людям вокруг на основе традиционных семейных, нравственных и правовых ценностей», – подчёркивает Ольга Романова.

Закрепить за школами воспитательную функцию предлагало Министерство просвещения России и его глава. Его поддержала и Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецова Инициатива нашла поддержку и у главы государства Владимира Путина.

«Процесс воспитания в школах нужно направлять. Важно определить, как гармонично организовать этот процесс, какой результат мы хотим получить. И ни в коем случае не оставлять педагога один на один с этими вызовами и задачами. Необходимо создавать условия, при которых у учителей появятся время и ресурсы для воспитательной работы. Кроме того, нужно пересмотреть подходы к оценке школ, учитывать не только число медалистов, но и все компоненты, включая воспитание», – подчеркнула Анна Кузнецова.

По мнению Уполномоченного по правам ребёнка, важным условием эффективной воспитательной работы в школах является безопасность и создание комфортной среды для учеников. Для этого важно подключить все ресурсы, которые есть в образовательных организациях, чтобы заниматься профилактикой и «лечением» конфликтных ситуаций на ранних стадиях, а не после того, как произошло ЧП.

Уполномоченный уверена, что закон об укреплении воспитательной составляющей в системе образования может помочь в решении проблемы агрессивного преследования, буллинга и травли детей в социальных сетях.

«Это подразумевает, что школьная жизнь должна быть наполнена не только стремлением сдать ЕГЭ на сто баллов, но, и чтобы она стала более комфортной, принимающей и человечной. Ведь образование – это обучение и воспитание, здесь нужно единство и школы, и семьи, чтобы мы достигли главного результата – это не сто баллов по экзамену, а счастье ребёнка», – заявляла Анна Кузнецова.

Напомним также читателям, что в крае реализуется региональная государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

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