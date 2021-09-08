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Глава Бурятии Цыденов заразился коронавирусом после ревакцинации

, 17:31

Глава Бурятии Цыденов заразился коронавирусом после ревакцинации
Алексей Цыденов, фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов заразился новой коронавирусной инфекцией. Информацию о своем самочувствии он опубликован в Instagram.

«Сюрприз у меня... COVID подхватил, хотя и дважды вакцинирован. Тест показал, что COVID есть, самочувствие норм, нос немножко гудит», - рассказал глава республики.

Цыденов добавил, что обоняние и вкус у него не пропали, температуры нет. Он попросил контактировавших с ним людей быть внимательными к себе и в случае появления симптомов ОРВИ сразу обратиться к врачу.

Глава республики пожелал всем здоровья и призвал вакцинироваться против коронавируса. Цыденов сделал первую прививку в начале пандемии, после прошел ревакцинацию в июле 2021 г. 

Ранее сообщалось, что 72-летний вокалист рок-группы Kiss Джин Симмонс заразился COVID-19.

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