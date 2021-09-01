Вокалист группы Kiss Симмонс заразился COVID-19

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1 сентября 2021, 10:50 Источник: РИА "Новости"

Джин Симмонс, Matt Roberts/ZUMAPRESS.com

72-летний вокалист рок-группы Kiss Джин Симмонс заразился COVID-19, вследствие чего коллектив был вынужден отложить четыре концерта в американских штатах Мичиган, Огайо, Иллинойс и Висконсин.

Ранее коронавирусной инфекцией заразился вокалист и ритм-гитарист Kiss Пол Стэнли, поэтому не состоялся запланированный концерт в Пенсильвании. Известно, что у Джина Симмонса наблюдаются легкие симптомы заболевания. Весь коллектив уйдет на десятидневный карантин.

Подчеркивается, что все участники рок-группы ранее полностью прошли вакцинацию против COVID-19.

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