Вокалист группы Kiss Симмонс заразился COVID-19

72-летний вокалист рок-группы Kiss Джин Симмонс заразился COVID-19, вследствие чего коллектив был вынужден отложить четыре концерта в американских штатах Мичиган, Огайо, Иллинойс и Висконсин.
Ранее коронавирусной инфекцией заразился вокалист и ритм-гитарист Kiss Пол Стэнли, поэтому не состоялся запланированный концерт в Пенсильвании. Известно, что у Джина Симмонса наблюдаются легкие симптомы заболевания. Весь коллектив уйдет на десятидневный карантин.
Подчеркивается, что все участники рок-группы ранее полностью прошли вакцинацию против COVID-19.
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