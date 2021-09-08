Исполняющим обязанности главы МЧС станет Александр Чуприян

Аргументы Недели → Общество 13+

8 сентября 2021, 14:01 Источник: РИА "Новости"

первый замглавы МЧС Александр Чуприян, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Исполняющим обязанности главы МЧС России после трагической гибели Евгения Зиничева станет первый заместитель министра Александр Чуприян. Соответствующую информацию журналистам предоставил источник.

По словам источника, который знаком с ситуацией, исполнение обязанностей главы МЧС в сложившихся обстоятельствах будет возложено на первого заместителя министра, генерал-полковника внутренней службы Александра Петровича Чуприяна.

Ранее сегодня стало известно, что Евгений Зиничев погиб во время учений. Глава МЧС пытался спасти оператора, который оступился и упал в воду. Министр бросился на помощь человеку, но разбился, ударившись о камень. Оператор также погиб.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости