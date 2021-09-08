Аргументы Недели Общество 13+

Исполняющим обязанности главы МЧС станет Александр Чуприян

, 14:01 Источник: РИА "Новости"

Исполняющим обязанности главы МЧС станет Александр Чуприян
первый замглавы МЧС Александр Чуприян, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Исполняющим обязанности главы МЧС России после трагической гибели Евгения Зиничева станет первый заместитель министра Александр Чуприян. Соответствующую информацию журналистам предоставил источник.

По словам источника, который знаком с ситуацией, исполнение обязанностей главы МЧС в сложившихся обстоятельствах будет возложено на первого заместителя министра, генерал-полковника внутренней службы Александра Петровича Чуприяна.

Ранее сегодня стало известно, что Евгений Зиничев погиб во время учений. Глава МЧС пытался спасти оператора, который оступился и упал в воду. Министр бросился на помощь человеку, но разбился, ударившись о камень. Оператор также погиб.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Мнение

Телеведущий Новоженов: если Путину и Шойгу будут мешать комары, то в тайге осушат болота

Телеведущий Новоженов: если Путину и Шойгу будут мешать комары, то в тайге осушат болота

Президент РФ Владимир Путин в настоящее время находится на отдыхе в одном из регионов Сибири, вместе с ним отдыхает министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Аргументы НеделиАвторы АН

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Общество

Политика

Экономика

Спорт

Общество

Политика

Общество