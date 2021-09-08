Глава МЧС Зиничев разбился, пытаясь спасти упавшего в воду оператора

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8 сентября 2021, 13:05 Источник: Telegram

глава МЧС Евгений Зиничев, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске. Днем в среду, 8 сентября, в ведомстве уточнили, что министр ценой собственной жизни спас другого человека во время учебных маневров.

В МЧС с прискорбием сообщили, что 55-летний глава ведомства трагически погиб при исполнении служебного долга в рамках межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций.

Согласно последним данным, Евгений Зиничев пытался спасти оператора, который сорвался с края выступа и упал в воду. Глава МЧС бросился спасать человека, но разбился о камень. Соответствующую информацию предоставила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

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