Глава МЧС Зиничев разбился, пытаясь спасти упавшего в воду оператора

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб во время учений в Норильске. Днем в среду, 8 сентября, в ведомстве уточнили, что министр ценой собственной жизни спас другого человека во время учебных маневров.
В МЧС с прискорбием сообщили, что 55-летний глава ведомства трагически погиб при исполнении служебного долга в рамках межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций.
Согласно последним данным, Евгений Зиничев пытался спасти оператора, который сорвался с края выступа и упал в воду. Глава МЧС бросился спасать человека, но разбился о камень. Соответствующую информацию предоставила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
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