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В России за сутки скончались 797 пациентов с COVID-19

, 11:55

В России за сутки скончались 797 пациентов с COVID-19
врач в защитном костюме, Aleksander Polyakov/Global Look Press

В РФ за прошедшие сутки скончались 797 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе уточнили, что за минувшие 24 часа, в частности, в Москве скончались 48 пациентов с коронавирусом нового типа, в Санкт-Петербурге – 37, в Свердловской области – 35. В общей сложности  жертвами заболевания с начала пандемии в России стали 189 582 человека.

Ранее сегодня сообщалось, что в РФ за сутки выявили 18 024 случая заражения COVID-19. 

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