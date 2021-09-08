В России за сутки скончались 797 пациентов с COVID-19
8 сентября 2021, 11:55
В РФ за прошедшие сутки скончались 797 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
В оперштабе уточнили, что за минувшие 24 часа, в частности, в Москве скончались 48 пациентов с коронавирусом нового типа, в Санкт-Петербурге – 37, в Свердловской области – 35. В общей сложности жертвами заболевания с начала пандемии в России стали 189 582 человека.
Ранее сегодня сообщалось, что в РФ за сутки выявили 18 024 случая заражения COVID-19.
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