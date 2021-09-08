Аналитик Муртазин заявил, что смартфоны выгоднее всего покупать перед Новым годом

Ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, в какие месяцы смартфоны и ноутбуки продаются со скидками, а также какие модели гаджетов выгодно приобретать в сентябре.
Аналитик отметил, что в сентябре, после начала учебного года, существенных скидок на смартфоны не бывает. Выгоднее всего приобретать такие гаджеты перед Новым годом, а также после 14 февраля, 23 февраля и 8 марта. Кроме того, некоторого снижения цен на телефоны можно ожидать в октябре и ноябре, после того, как на рынок выходят новые модели.
Эльдар Муртазин в беседе с Радио Sputnik подчеркнул, что с ноутбуками ситуации немного другая: старые модели выгодно покупать в сентябре, октябре и ноябре. На новые модификации скидки обычно начинаются в апреле и мае.
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