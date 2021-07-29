Аналитик Эльдар Муртазин объяснил, почему могут вырасти цены на смартфоны

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июля 2021, 08:40

фото: pixabay.com

Будущей осенью цены на смартфоны могут вырасти на 10 процентов. Причину возможного подорожания гаджетов раскрыл ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. На рост цен влияет дефицит микросхем по всему миру.

Муртазин подтвердил, что «дефицит компонентов существует, он влияет на производство во всем мире». Эксперт отметил, что уже в этом году стоимость смартфонов выросла на 35 процентов, вероятно, в скором времени процентов на 10 цены еще подрастут, - передает РИА Новости.

Еще один эксперт в сфере робототехники и мехатроники Андрей Волостнов отметил, что крупным производителям смартфонов приходится ждать микросхемы 4-5 месяцев, а мелким - минимум десять месяцев. По этой причине стоимость флагманов вырастет на 5-8 процентов. Гаджеты более мелких производителей подорожают примерно на треть.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости