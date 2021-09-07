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Детский омбудсмен Волынец выступила за введение смертной казни для педофилов

, 12:39

Детский омбудсмен Волынец выступила за введение смертной казни для педофилов
тюрьма, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в разговоре с журналистами выступила за введение смертной казни для педофилов.

Ирина Волынец выразила уверенность в необходимости смертной казни для террористов и педофилов, которые издеваются над детьми. По ее мнению, минимальное возможное наказание, которое должны нести такие люди – пожизненное заключение.

В рамках беседы с RT Волынец подчеркнула, что отбывать срок подобные личности должны в тюрьмах для особо опасных преступников. Кроме того, для них не должно существовать возможности пересмотра приговора.

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