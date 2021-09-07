В России за сутки скончались 795 пациентов с коронавирусом

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7 сентября 2021, 12:05

врачи в защитных костюмах, Aleksander Polyakov/Global Look Press

В России за прошедшие сутки скончались 795 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, за минувшие 24 часа в Москве скончались 45 пациентов с коронавирусом нового типа, в Санкт-Петербурге – 37, в Свердловской области – 34. В общей сложности жертвами заболевания с начала пандемии в России стали 188 785 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что за сутки в РФ зарегистрировали 17 425 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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