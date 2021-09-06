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Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживать смартфоны, которые компания считает устаревшими

, 16:06

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживать смартфоны, которые компания считает устаревшими
фото: pixabay.com

Популярный мессенджер WhatsApp планирует прекратить поддерживать с 1 ноября 2021 года часть устройств, которые компания считает устаревшими. Предупреждение содержится в опубликованных обновленных требованиях к операционным системам (ОС) пользователей мессенджера.

В сообщении говорится, что с 1 ноября WhatsApp не будет запускаться на смартфонах с версиями ОС Android 4.0.4 и iOS 9. Соответственно, миллионы пользователей по всему миру, которые до сих пор применяют эти операционные системы, лишатся возможности использовать приложение, - передает РИА Новости.

Мессенджер рекомендует владельцам устройств или обновить операционную систему, или сохранить личные чаты для того, чтобы воспользоваться переписками в дальнейшемНапомним, 8 января 2021 года WhatsApp опубликовал пользовательское соглашение, предупредив, что мессенджер начнет делиться пользовательскими данными «со всем семейством приложений» корпорации Facebook.

Обещанная WhatsApp блокировка после 15 мая аккаунтов пользователей, которые не согласились на передачу своих персональных данных Facebook, не состоялась.

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