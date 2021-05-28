WhatsApp взяли измором

Аргументы Недели → Общество 13+

28 мая 2021, 14:25

Обещанная WhatsApp блокировка после 15 мая аккаунтов пользователей, которые не согласились на передачу своих персональных данных Facebook, не состоялась. Facebook как владелец популярного мессенджера мог бы использовать данные контактов для таргетированной рекламы.



Видимо, просчитав возможные потери, WhatsApp решил не рисковать. Теперь пользователям, не принявшим новую политику, будет недоступен только новый функционал. А то что было, то и останется. Вот что значит сила конкуренции, был бы WhatsApp один на рынке, никуда бы не делись, все как миленькие подписали бы всё что попросят. А наши данные Facebook и без нашего согласия может получить у своего нижестоящего партнёра, что уж там скрывать.



В современном цифровом мире невозможно удалить следы своей активности, наверное, и бессмысленно. За нами все и всё время следят, начиная с кредитных карт, мобильных телефонов, заканчивая видеокамерами на улицах. Но потребителю хочется, чтобы с ним считались, потому и сказал «нет». И получилось как в том анекдоте про таксиста: «- В Черёмушки за сто! - А вы не прибавите немного? - Нет. - Тогда мы уступим».





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