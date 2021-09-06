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Губернатор Московской области сообщил, что все пенсионеры и военнослужащие получат выплаты до 16 сентября

, 14:49

Губернатор Московской области сообщил, что все пенсионеры и военнослужащие получат выплаты до 16 сентября
пенсионер, фото: pixabay.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры и военные получат выплаты, назначенные президентом РФ Владимиром Путиным, до середины сентября.

«С 4 по 16 сентября эти выплаты мы должны осуществить», - пояснил глава региона.

Воробьёв отметил, что деньги в Подмосковье получат почти 2,5 млн человек. Губернатор призвал уделить особое внимание пенсионерам, которые не пользуются кредитными и банковскими картами. По его словам, необходим сделать все возможное, чтобы выплаты были доведены в срок.

Ранее в субботу вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что выплаты пенсионерам - силовикам и военнослужащим начнутся со следующей недели.

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