Губернатор Московской области сообщил, что все пенсионеры и военнослужащие получат выплаты до 16 сентября
6 сентября 2021, 14:49
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры и военные получат выплаты, назначенные президентом РФ Владимиром Путиным, до середины сентября.
«С 4 по 16 сентября эти выплаты мы должны осуществить», - пояснил глава региона.
Воробьёв отметил, что деньги в Подмосковье получат почти 2,5 млн человек. Губернатор призвал уделить особое внимание пенсионерам, которые не пользуются кредитными и банковскими картами. По его словам, необходим сделать все возможное, чтобы выплаты были доведены в срок.
Ранее в субботу вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что выплаты пенсионерам - силовикам и военнослужащим начнутся со следующей недели.
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