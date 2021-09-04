Выплаты военнослужащим и пенсионерам-силовикам произведут на следующей неделе
4 сентября 2021, 09:25Источник:
Интерфакс
Военнослужащим и пенсионерам силовых структур единовременные выплаты в размере 15 тысяч рублей и 10 тысяч рублей соотстветственно произведут на следующей неделе.
Выплаты пенсионерам, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, начались в стране 2 сентября.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу, 3 сентября, сообщила, что для осуществления выплаты в размере 10 тысяч рублей военным пенсионерам, пенсионерам правоохранительных органов, органов безопасности и выплаты в размере 15 тысяч рублей военнослужащим и сотрудникам Минфином РФ 2 сентября были доведены финансовые ресурсы до всех федеральных органов, в ведении которых находятся эти сотрудники и военнослужащие, с тем чтобы выплаты начались на следующей неделе. Отмечается, что для получения этих выплат пенсионерам никаких действий совершать не требуется.
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