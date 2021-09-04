Финансист Юлия Финогенова объяснила изменения в правилах выплаты пенсий с 2022 года

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4 сентября 2021, 08:18 Источник: ПРАЙМ

фото: pixabay.com

Для получения социальных доплат до минимального прожиточного минимума неработающим пенсионерам не нужно будет подавать заявлений на пересчёт, так как с 2022 года он будет производиться автоматически.

Эксперт, профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что также автоматически пенсии и социальные доплаты к ним будут начисляться безработным гражданам (по направлению от Центра занятости населения) за два года до наступления пенсионного возраста, если они официально не могут трудоустроиться, и гражданам с ограниченными возможностями при наступлении пенсионного возраста.

Также автоматически будут начисляться социальные доплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности, если трудовой стаж составляет 30 и более лет.

Еще Финогенова рассказала, что с 2022 года граждане, проживавшие в сельской местности не менее 30 календарных лет, смогут получать надбавки в размере 25% к фиксированной выплате.

Как уточнила эксперт, факт проживания в сельской местности важен только на момент назначения пенсии, при переезде доплата останется. Пенсионерам, которым в связи с переездом была прекращена выплата надбавки, с 2022 года ее восстановят.

Юлия Финогеновой добавила, что вероятно, с 2022 года будут приняты поправки в пенсионное законодательство по пенсиям граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

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