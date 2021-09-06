МВД РФ опровергло сообщения о штрафе за установку дополнительных динамиков в машину
6 сентября 2021, 12:59
Министерство внутренних дел России опровергло сообщение о штрафах за установку дополнительных динамиков в машину.
«Данная информация не соответствует действительности. В ответе пресс-центра МВД России содержались разъяснения норм действующего административного законодательства и ни слова не говорилось о введении нового штрафа», - говорится в заявлении на сайте ведомства.
В МВД пояснили, что некорректный заголовок на сайте информационного агентства ТАСС спровоцировал серию публикаций о введении нового штрафа для водителей.
Ранее сообщалось, что автомобилисты будут вынуждены платить штраф в размере 500 рублей. В материале ссылались на ч. 1. ст. 12.5 КоАП.
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