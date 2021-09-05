Российских водителей начнут штрафовать за установку дополнительных динамиков в машину

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5 сентября 2021, 11:20 Источник: ТАСС

динамик, фото: pixabay.com

Госавтоинспекция может начать штрафовать владельцев автомобилей за установку дополнительных динамиков и усилителей звука, если они не будут соответствовать положениям по допуску машины к эксплуатации. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщили в пресс-центре МВД.

«Согласно ч. 1. ст. 12.5 КоАП, за управление автомобилем с неисправностями или при наличии запрета его использования из-за угрозы безопасности дорожного движения предусматривается ответственность в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей», - отметили в ведомстве.

В МВД пояснили, что к понятию «внесение изменений в конструкцию транспортного средства» относятся в том числе установка составных частей и предметов оборудования автомобиля, не предусмотренных его конструкцией, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения. Уточняется, что за первое нарушение водителя привлекают к ответственности, но в дальнейшем, если оно не будет устранено, машину могут снять с регистрации.

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