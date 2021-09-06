Шойгу рассказал об ответе Путина на слова о нехватке денег на новые сибирские города

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6 сентября 2021, 12:31 Источник: РБК

Владимир Путин и Сергей Шойгу, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о реакции президента страны Владимира Путина на слова о нехватке денег на строительство новых городов в Сибири.

«Не вспомню точно кто сказал: «Денег же нет». На что Владимир Владимирович ответил: «Их никогда не будет, если не начать что-то делать - никогда денег и не будет»,- поделился глава Минобороны.

Шойгу считает, что «основным локомотивом капитальных инвестиций в реализацию макроэкономических проектов в Сибири» должны является не только государственные средства, но и частный капитал. По его словам, для этого стране необходимо обеспечить стабильный и оптимальный налоговый режим, грамотное территориальное планирование, возведение базовой инфраструктуры и усовершенствование транспортной доступности. Министр добавил, что на инвестированные в капитал средства регион получит не «рыбу», а «удочки», которые будут формировать значительные доходы для увеличения привлекательности условий проживания во всех сибирских городах.

Ранее Шойгу рассказал, что новые сибирские города можно построить между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска.

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