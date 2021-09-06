Юрист Хохолков разъяснил штрафы и привлечение к уголовной ответственности за подглядывание в окна

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6 сентября 2021, 09:24 Источник: РИА Новости

девушка, фото: pixabay.com

Юрист Михаил Хохолков заявил, что систематическое подглядывание в окна грозит штрафом до 200 тысяч рублей или уголовной ответственностью. По его словам, такие действия расцениваются как вторжение в частную жизнь.

Хохолков пояснил, что происходящее внутри жилого помещения, а также детали интерьера и бытовые предметы, находящиеся в нем, попадает под понятие «частная жизнь». Юрист добавил, что ст. 137 УК РФ предусматривает наказание за незаконный сбор или распространение сведений о жизни человека, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия. В таком случае человеку грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Эксперт уточнил, что применение специальной оптики расценивается как использование средств для скрытого наблюдения. За такие действия можно получить наказание по ст. 138.1 УК РФ за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, отметил Хохолков.

«Самое сложное для жителя - зафиксировать намеренное наблюдение за собой. Потому что именно он должен доказать, что ответчик собирает информацию»,- добавил он.

Юрист поделился, что на практике часто используют способ ответной съёмки или выявление распространителя приватной информации после публикации фото/видео. Хохолков считает, что главный предмет доказывания в таких делах – намеренность наблюдения. Он объяснил, что обычного прохожего, бросившего взгляд в окно, привлечь к ответственности нельзя, а вот пристально наблюдавшего или стоявшего вплотную к окну можно.

«Если такими действиями гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания), то суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. При определении размеров компенсации суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства»,- разъяснил юрист.

Он рекомендует жителям первых этажей для защиты приватности жизни приобрести плотные шторы или жалюзи.

Ранее юрист Михаил Паюшин предупредил россиян о штрафах за хранение консервации в местах общего пользования (МОП).

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