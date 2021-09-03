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Юрист Паюшин разъяснил штрафы за хранение консервации в подвале многоквартирного дома

, 09:45 Источник: РИА Новости

Юрист Паюшин разъяснил штрафы за хранение консервации в подвале многоквартирного дома
подъезд, фото: pixabay.com

Юрист Михаил Паюшин предупредил россиян о штрафах за хранение консервации в местах общего пользования (МОП). Соответствующий закон вступил в силу с 1 января 2021 года.

Паюшин пояснил, что люди могут хранить законсервированные продукты в официально оформленных индивидуальных кладовых. По его словам, в постановление «О мерах противопожарной безопасности» внесли запрет на размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных предметов, в том числе в подвальных помещениях многоквартирных домов.

«Размещение абсолютно любых предметов в МОПах, в том числе подвальных помещениях, законом запрещено. За нарушение данного запрета предусмотрен штраф от 2 до 3 тысяч рублей»,- добавил эксперт.

Он отметил, что владельцам МОП - управляющей компании дома или ТСЖ – выгоднее найти нарушившего постановление местного жителя, чем выплачивать штраф в размере от 6 до 15 тысяч рублей. Паюшин призывает не путать места общего пользования, цокольный этаж, коридоры, лестничные площадки и пр., с кладовыми помещениями, которые приобретаются жильцами в собственность.

«Такие кладовые сегодня нередко проектируются в составе многоквартирных домов и продаются жильцам как дополнительные помещения для хранения»,- резюмировал юрист.

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