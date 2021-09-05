В МЧС Башкирии рассказали об уменьшении в два раза площади лесных пожаров в регионе

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5 сентября 2021, 20:32 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На территории Башкирии огнеборцам удалось ликвидировать примерно половину лесных пожаров. Этой информацией поделились в региональном ГУ МЧС.

Ранее ведомство отмечало, что лесные пожары распространились в республике по площади 3,3 тыс. га. К вечеру пятого сентября удалось справиться с 4 очагами пожара, охватившего 1859,63 га. В региональном ведомстве добавили, что на сегодняшний день действующими являются 3 очага, локализовать удалось на общей площади 1530 га.

Ранее сообщалось, что на Митинской улице в российской столице водитель грузовой машины совершил наезд на женщину с коляской. Дорожная авария случилась недалеко от дома № 26 на пешеходном переходе.

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