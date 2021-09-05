В ДТП с участием грузовика на Митинской улице в Москве пострадали женщина и двухмесячный ребенок

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5 сентября 2021, 19:48

pixabay.com

На Митинской улице в российской столице водитель грузовой машины совершил наезд на женщину с коляской. Дорожная авария случилась недалеко от дома № 26 на пешеходном переходе.

В Telegram-канале дептранса Москвы отметили, что на место прибыли оперативные службы. Подчеркивается, что из-за дорожно-транспортного происшествия затруднено движение.

По данным столичной Госавтоинспекции, женщина была с двухмесячным ребенком, переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В Telegram-канале сообщается, что пострадавших увезли в лечебное учреждение. Согласно предварительной информации, у девочки выявили сотрясение головного мозга, а у мамы - перелом бедра.

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