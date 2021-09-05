Попова заявила, что прививка с очень высокой долей вероятности защитит от бесконечного множества штаммов коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила существование бесконечного множества штаммов коронавируса. Чтобы обеспечить защиту от них, она призвала вакцинироваться.
По словам Поповой, самое важное, чтобы россиянам была обеспечена защита от COVID-19. “Их может быть бесконечное множество. Главное, чтобы мы были защищены... А если мы сделаем прививку, то будем защищены от них с очень высокой долей вероятности”,- сказала она.
Ранее сообщалось, что общее количество заболевших коронавирусом нового типа в России составило 7 012 599 человек. Об этом стало известно в воскресенье, 5 сентября. За истекшие сутки в стране обнаружили 18 645 новых носителей COVID-19.
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