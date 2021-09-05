Число выявленных случаев коронавируса с начала пандемии в России превысило 7 млн человек

Аргументы Недели → Общество 13+

5 сентября 2021, 11:49

медик, фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Global Look Press

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество заболевших коронавирусом нового типа в России составило 7 012 599 человек. Об этом стало известно в воскресенье, 5 сентября.

«За последние сутки в России выявлено 18 645 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 793 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 15 256 человек», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее число зараженных зарегистрировано в Москве – 1542, Санкт-Петербурге – 1357, Московской области – 826, Свердловской области – 517 Ростовской области – 480.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости