Число выявленных случаев коронавируса с начала пандемии в России превысило 7 млн человек
5 сентября 2021, 11:49
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество заболевших коронавирусом нового типа в России составило 7 012 599 человек. Об этом стало известно в воскресенье, 5 сентября.
«За последние сутки в России выявлено 18 645 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 793 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 15 256 человек», - пояснили в ведомстве.
Наибольшее число зараженных зарегистрировано в Москве – 1542, Санкт-Петербурге – 1357, Московской области – 826, Свердловской области – 517 Ростовской области – 480.
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