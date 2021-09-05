Американские биологи выявили цикличное развитие штамма «дельта» фазами продолжительностью в два месяца

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5 сентября 2021, 09:51 Источник: Daily Mail

медик, фото: PPI/Global Look Press

Американские биологи сообщили, что распространение новой коронавирусной инфекции в США, вызванное штаммом «дельта», достигло максимальных значений и в ближайшее время поедет на спад.

Ученые пояснили, что всплеск заболеваемости штаммом «дельта» начался в США около двух месяцев назад, а значит, вскоре он стихнет. Отмечается, что с 2 по 16 августа число заразившихся COVID-19 выросло на 67%, а с 17 по 31 августа – на 15%. Таким образом, эксперты пришли к выводу, что индийский вариант вируса развивается циклично – фазами по два месяца. Биологи предположили, что спад – всего лиши передышка перед началом новой волны коронавируса в конце 2021 года – более масштабной.

«Вирусу требуется около 2 месяцев для прохождения через группу людей на конкретной местности. Затем он перестает распространяться до тех пор, пока люди не выйдут "за пределы круга". Например, не начнут путешествовать»,- уточнил эпидемиолог из Университета Миннесоты Майкл Остерхольм.

По его словам, ученые находятся в «пещерном веке» в вопросе изучения COVID-19.

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