Физиотерапевт Юровский рассказал, что некоторые травы помогут подготовить организм к очередной волне коронавируса

Аргументы Недели → Общество 13+

4 сентября 2021, 18:01 Источник: news.ru

pixabay.com

Укреплению иммунитета для защиты от коронавирусной инфекции способствует употребление фиточая на основе трав с противовирусным действием. Этой информацией с россиянами поделился врач-физиотерапевт Дмитрий Юровский.

Он подчеркнул, что тем самым удастся в том числе обеспечить защиту организма в случае уже начавшегося заражения. Специалист отметил, что целебные напитки желательно употреблять курсами.

По словам Юровского, “растения можно использовать в фиточаях”. Он рекомендовал пить их в течение трех недель. Врач-физиотерапевт добавил, что черный тмин можно употреблять с целью подавления активного инфицирования, а настои с дудчатой монардой, шалфеем, иссопом, а также цветы таволги действуют как хорошее противовирусное средство.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости