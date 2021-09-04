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Физиотерапевт Юровский рассказал, что некоторые травы помогут подготовить организм к очередной волне коронавируса

, 18:01 Источник: news.ru

Физиотерапевт Юровский рассказал, что некоторые травы помогут подготовить организм к очередной волне коронавируса
pixabay.com

Укреплению иммунитета для защиты от коронавирусной инфекции способствует употребление фиточая на основе трав с противовирусным действием. Этой информацией с россиянами поделился врач-физиотерапевт Дмитрий Юровский.

Он подчеркнул, что тем самым удастся в том числе обеспечить защиту организма в случае уже начавшегося заражения. Специалист отметил, что целебные напитки желательно употреблять курсами.

По словам Юровского, “растения можно использовать в фиточаях”. Он рекомендовал пить их в течение трех недель. Врач-физиотерапевт добавил, что черный тмин можно употреблять с целью подавления активного инфицирования, а настои с дудчатой монардой, шалфеем, иссопом, а также цветы таволги действуют как хорошее противовирусное средство.

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