Автоэксперт Канаев назвал бессмысленными штрафы за дополнительные динамики в машине

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев прокомментировал сообщение о штрафах за установку дополнительных динамиков в машину. По его словам, «никакого смысла» в этом нет.
«Во-первых, сотрудник ГИБДД не специалист, который может это определить. Во-вторых, с точки зрения безопасности никакого влияние это не оказывает. С точки зрения шумовых эффектов, можно рассматривать как вопрос хулиганства или агрессивного вождения»,- пояснил он RT.
Канаев считает, что данная мера - «это некий «пугач», «вроде пистолета, но не стреляет». Эксперт объяснил, что «раскачать двор» можно и с помощью заводского сабвуфера. Он добавил, что это вопрос этики, а не безопасности.
«Эта мера никакого влияния не окажет»,- уверен собеседник.
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