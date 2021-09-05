Метеоролог Тишковец: 6 сентября в Москве станет «самым зябким днем» на следующей неделе

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что понедельник, 6 сентября, станет «самым зябким днем» в Москве на предстоящей неделе.
«Ночью температура воздуха понизится до +2-4 градусов, а днем – до +8-10. Из-за плотного северо-западного ветра и повышенной влажности будет казаться, что на два градуса холоднее, чем есть на самом деле», - поделился эксперт.
Тишковец отметил, что эти показатели много лет характеры для 11 октября. По его словам, погода отправит москвичей в «климатическое будущее». Метеоролог уточнил, что последний раз так холодно в 2021 году в столице было в конце апреля.
Ранее Тишковец сообщил, что жителей центральной части России в сентябре ожидают «климатические качели».
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