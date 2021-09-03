Метеоролог Тишковец предупредил жителей центральной части РФ о «климатических качелях» в сентябре

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3 сентября 2021, 14:27 Источник: ТРК Звезда

девочка, фото: pixabay.com

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что жителей центральной части России в сентябре ожидают «климатические качели». По его словам, похолодание будет сменять потепление, и наоборот.

Тищковец пояснил, что в первую неделю сентября температура воздуха будет ниже нормы на пять градусов. Он уточнил, что улучшение погоды придет ближе к середине месяца. Метеоролог добавил, что в этот момент «климатические качели» возьмут «обратный ход».

«Среднесуточная температура воздуха в середине сентября вернется в свое климатическое русло … ночью +5-10, днем +17-18 ... третья и четвертая недели станут даже теплее многолетних показателей с превышением на 0,5-1 градус и общим количеством осадков 60-70 процентов» - поделился эксперт.

Он отметил, что в это время обычно начинается «классическое бабье лето».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что похолодание в центральной части России является предвестником «бабьего лета». Синоптики смогут дать более точный прогноз за три-четыре дня до его наступления.

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