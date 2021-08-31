Метеоролог Вильфанд сообщил о приближении бабьего лета в центральной части Европейской России

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31 августа 2021, 13:36 Источник: РИА "Новости"

бабье лето в Москве, Sergey Smirnov/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил во вторник, 31 августа, что похолодание в центральной части Европейской России в ближайшие дни является предвестником бабьего лета.

Роман Вильфанд отметил, что наступление холодной погоды в конце августа можно считать предвестником бабьего лета. "О его начале мы сообщим за три-четыре дня", – заявил метеоролог.

Ранее синоптики сообщили, что в начале сентября в центр Европейской России придет циклон, который значительно понизит температуру воздуха в регионе. До конца текущей рабочей недели столбики термометров не будут превышать плюс 15-17 градусов.

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