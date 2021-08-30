Синоптик Позднякова предупредила москвичей о похолодании и дождях с 1 сентября

Главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова заявила, что начало недели в Москве будет довольно теплым, однако уже с 1 сентября в столице России начнутся дожди и будет похолодание.
Татьяна Позднякова отметила, что в понедельник в Москве столбики термометров поднимутся до плюс 24-26 градусов, а во вторник – до плюс 23-25 градусов. Синоптик отметила, что уже с 1 сентября погода в столице РФ начнет портиться, ожидаются дожди различной интенсивности. В День знаний воздух прогреется до плюс 21 градуса.
В четверг температура понизится до плюс 14-16 градусов, к субботе в Москве похолодает до плюс 15 градусов.
Со среды до конца недели в городе будут осадки.
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