Синоптик Позднякова предупредила москвичей о похолодании и дождях с 1 сентября

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30 августа 2021, 12:08 Источник: РИА "Новости"

дождь в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова заявила, что начало недели в Москве будет довольно теплым, однако уже с 1 сентября в столице России начнутся дожди и будет похолодание.

Татьяна Позднякова отметила, что в понедельник в Москве столбики термометров поднимутся до плюс 24-26 градусов, а во вторник – до плюс 23-25 градусов. Синоптик отметила, что уже с 1 сентября погода в столице РФ начнет портиться, ожидаются дожди различной интенсивности. В День знаний воздух прогреется до плюс 21 градуса.

В четверг температура понизится до плюс 14-16 градусов, к субботе в Москве похолодает до плюс 15 градусов.

Со среды до конца недели в городе будут осадки.

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