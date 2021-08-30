В Московской области в ближайшие часы ожидается гроза с дождем

Сотрудники ГУ МЧС по Московской области утром в понедельник, 30 августа, предупредили жителей Подмосковья о надвигающейся на столичный регион грозе с дождем. Непогода ожидается уже в ближайшие часы.
В региональном управлении МЧС отметили, что местами по Московской области в течение одного-двух часов ожидаются грозы с дождем. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.
Граждан призывают не укрываться от дождя под деревьями и не приближаться к шатким конструкциям. Автомобилистам рекомендуют не парковать машины под рекламными щитами, а во время движения соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.
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