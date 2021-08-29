Метеоролог Тишковец пообещал москвичам июльскую погоду в воскресенье

Аргументы Недели → Общество 13+

29 августа 2021, 09:59 Источник: РИА Новости

мужчина и женщина, фото: pixabay.com

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы в последний выходной лета. По его словам, отметки термометров достигнут июльских показателей.

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей ждет очередной погожий выходной с преобладанием солнечной погоды и температурным фоном, соответствующим климатической норме июля», - пояснил он.

Тишковец добавил, что в Москве будет переменная облачность, без осадков. Синоптик уточнил, что воздух в столице прогреется до 24 градусов, в Подмосковье – до 25. Ветер юго-восточный, от 2 до 7 м/с. Атмосферное давление немного понизится и составит 748 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что в последние дни лета в Московский регион вернется тёплая погода.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости