В Гидрометцентре прогнозируют теплую летнюю погоду в Москве в выходные и на следующей неделе

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26 августа 2021, 16:24

девушка, фото: pixabay.com

В Гидрометцентре сообщили, что в последние дни лета в Московский регион вернется теплая погода. Температура воздуха вновь окажется выше нормы, осадков не будет.

«Приземные прогностические карты показывают, что уже совсем скоро северный теплый антициклон вновь окажется сильнее западного дождливого циклона, пытавшегося распространить свое влияние на столичный регион», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что ясная погода ожидается в выходные и в начале следующей недели. Согласно прогнозу, в пятницу в Москве будет до 24 градусов тепла, в Подмосковье - до 26, в воскресенье - до +26 и +27 соответственно. В понедельник и вторник воздух прогреется до 20-27 градусов. Ночью отметки термометров упадут до 14-15 градусов.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец предупредил жителей Московского региона о ливнях с грозами в четверг.

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