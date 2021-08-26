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Метеоролог Тишковец предупредил жителей Московского региона о ливнях с грозами в четверг

, 10:59 Источник: РИА Новости

Метеоролог Тишковец предупредил жителей Московского региона о ливнях с грозами в четверг
девушка, фото: pixabay.com

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидает москвичей и гостей столицы в четверг, 26 августа. По его словам, в некоторых районах города может выпасть до трети месячной нормы осадков.

Тишковец отметил, что погодные условия в четверг будут определяться теплым сектором североатлантического циклона. В Московском регионе ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди - в течение дня небольшой интенсивности, пояснил он.

«… вечером, в районе 21 часа, в центре Москвы может выпасть до 5-10 миллиметров, на юго-востоке мегаполиса до 15-20 миллиметров, а в ближайшем юго-восточном Подмосковье - Дзержинск, Люберцы - там местами модели показывают 20-25 миллиметров осадков, при месячной норме 77 миллиметров … в центре Москвы - до 13%, юго-восток Москвы - до 25%, а сразу за МКАДом - до 32% месячной нормы», - добавил метеоролог, отметив, что на юго-востоке столицы ливни могут идти с грозами.

Он уточнил, что ветер будет восточный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в Москве составит от +19 до +21, в Подмосковье - от +17 до +22. 

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