Синоптик Позднякова заявила, что 1 сентября в Москве ожидается небольшое похолодание

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26 августа 2021, 10:26

зонт, pixabay.com

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с журналистами в четверг, 26 августа, рассказала о погоде в столичном регионе в ближайшие несколько дней, в частности, 1 сентября.

Татьяна Позднякова предположила, что самым ненастным днем будет сегодняшний – может выпасть до 3 миллиметров осадков. Температура воздуха составит +20...+22 °С. Завтра в Москве ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, столбики термометров поднимутся до +22...+24 °С.

Метеоролог в беседе с RT подчеркнула, что в последние четыре дня августа погодные условия в столице будут "очень комфортными", дождей не будет. Температура воздуха составит +24...+27°С.

Накануне Дня знаний характер погоды будет меняться в сторону увеличения облачности, а также небольшого похолодания. Утром 1 сентября осадков, вероятно, не будет, а столбики термометров покажут около +20 °С.

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