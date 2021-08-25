В Москве 25 августа прогнозируется небольшой дождь и облачная погода

Аргументы Недели → Общество 13+

25 августа 2021, 08:45 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В российской столице 25 августа прогнозируется небольшой дождь в вечерние часы. Этой информацией поделилась ведущий специалист “Фобоса” Елена Волосюк.

Она подчеркнула, что в Москве воздух прогреется до плюс 20 градусов. В столице будет облачная с прояснениями погода, вечером ожидается небольшой дождь.

Специалист отметила, что в дневные часы в Москве будет до 18-20 тепла, в Московской области - до 17-22 тепла. Скорость юго-восточного ветра составит 3-8 м/с. Что касается атмосферного давления, то речь идет о 747 мм ртутного столба.

“Вечером скажется влияние теплого атмосферного фронта с юго-запада, откуда потянутся слоисто-дождевые облака”, - сказала Волосюк.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости