Эксперт Лебедев рассказал о новой схеме мошенничества с кешбэком

Аргументы Недели → Общество 13+

5 сентября 2021, 09:31 Источник: радио Sputnik

карта, фото: pixabay.com

Заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ имени Н.Э. Баумана Анатолий Лебедев раскрыл новую схему мошенничества. Теперь злоумышленники предлагают потенциальной жертве забрать якобы накопившийся на карте кэшбек.

«Это один из случаев мошенничества, связанный с тем, что номера телефонов и даже паспортные данные многих пользователей ушли в интернет. Поэтому мошенники звонят, предлагают различные услуги, например, кешбэк, а потом просят сказать СМС-код от банка, чтобы человек оплатил комиссию или что-то еще. В результате они получают возможность оплатить его картой другие суммы. Этот код используют, чтобы авторизоваться в банке и снимать деньги с его карточки», - пояснил эксперт в беседе с радио Sputnik.

Лебедев добавил, что сотрудники банка не предлагают забрать кэшбек по телефону. Он напомнил, что нельзя передавать персональные данные и коды посторонним людям. Эксперт рекомендует сначала убедиться, что звонок поступил от официального представителя компании.

«Лучше всего перезвонить на официальный телефон банка или компании и проверить информацию», - предложил он.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости