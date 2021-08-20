Эксперт Лазарева предупредила об угрозах уголовным преследованием со стороны телефонных мошенников

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20 августа 2021, 09:49 Источник: РИА Новости

карта, фото: pixabay.com

Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала о новой схеме мошенников с переводом денежных средств на «временный счет». По ее словам, теперь злоумышленники пугают потенциальную жертву уголовным преследованием.

Лазарева пояснила, что все начинается со «звонка с Петровки» потенциальной жертве, которой сообщают, что на ее финансовые активы посягают мошенники и необходимо срочно перевести все деньги на «временный счет». У человека уточняют адрес электронной почты, на который злоумышленники присылают фейковые письма из банка, Центробанка и копии удостоверений сотрудников регулятора. В них указаны только реквизиты «резервного счета», на который якобы будут безопасно переведены средства. Номеров телефонов или фишинговых ссылок в письме нет.

«Еще один нюанс, на который стоит обратить внимание – это угрозы наступления уголовной ответственности "за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ"», - уточнила эксперт.

Она предупредила, что потенциальную жертву пугают уголовным преследованием, если она попытается позвонить в банк и проверить информацию о необходимости смены лицевого счета и перевода всех денег на «какой-то резервный счет». Лазарева добавила, что мошенники в силах подделать не только письма из банка, а также удостоверения сотрудников регулятора, прокуратуры, ФССП, ПФР и других органов власти.

Ранее юрист Егор Редин назвал запретные фразы в разговоре с мошенниками.

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