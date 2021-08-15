Юрист Редин назвал запретные фразы в разговоре с мошенниками

Аргументы Недели → Общество 13+

15 августа 2021, 10:59 Источник: Прайм

девушка, фото: pixabay.com

Юрист Егор Редин сообщил, что лучший способ обезопасить себя от уловок телефонных мошенников – не разговаривать с ними. Однако, если от диалога уйти не удалость, то следует избегать следующих фраз.

Редин рекомендует не отвечать на вопросы мошенников фразами «да», «нет» и не называть никакие цифры, поскольку голос потенциальной жертвы может записываться на диктофон. По его словам, в будущем этот разговор могут использовать при звонке в банк или иную организацию, где автоответчик способен распознать голос.

Также юрист напомнил, что посторонним людям ни в коем случае нельзя называть сроки действия карты и защитный код на обратной стороне. Он добавил, что «самая популярная» схема телефонного мошенничества - это звонки из службы безопасности или технического отдела банка с информацией о том, что с карты пытались списать денежные средства. В таком случае следует сразу положить трубку, отметил эксперт. Редин советует не продолжать разговор, если звонок поступает со скрытого номера, поскольку сотрудники банка могут звонить только по номерам, указанным на сайте коммерческой организации, и тем более, не выясняют у своих клиентов реквизиты банковских счетов, персональные и конфиденциальные данные. Еще специалист призывает не переходить по ссылкам в смс.

«Стоит ли говорить, что нельзя сообщать и коды из смс-сообщений от банка, когда у вас их запрашивают по телефону незнакомые люди. Чаще всего люди становятся жертвами мошенников из-за паники или растерянности», - поделился Редин.

Он советует не паниковать, положить трубку и перезвонить по номеру телефона, указанному на самой карте.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости