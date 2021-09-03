Экс-советник президента России Клименко заявил, что Роскомнадзор не хочет полностью запрещать VPN-сервисы

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3 сентября 2021, 18:21 Источник: Общественная служба новостей

компьютерная программа, pixabay.com

Председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил журналистам, что Роскомнадзор, помня "провал" с Telegram, не хочет полностью запрещать VPN-сервисы на территории страны.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор принял решение о блокировке ещё шести VPN-сервисов в РФ.

Герман Клименко в беседе с Общественной службой новостей отметил, что ведомство учло прошлые ошибки и будет выполнять задачу приведения всех сервисов к некоему общему знаменателю, учитывая "историю" с Telegram. Эксперт уточнил, что российский регулятор планирует не запрещать абсолютно все, а заставлять соблюдать определенные условия.

По словам специалиста, Роскомнадзор требует, чтобы сервисы, которые распространяются на территории России, подключались к списку заблокированных сайтов. Клименко уточнил, что те VPN-сервисы, которые с этим согласятся, останутся для пользователей доступными. Он предположил, что большинство сервисов из экономических соображений будут поддерживать список регулятора.

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