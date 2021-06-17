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Роскомнадзор ввел ограничения на использование двух сервисов VPN

, 18:39

Роскомнадзор ввел ограничения на использование двух сервисов VPN
мужчина, фото: pixabay.com

Роскомнадзор ограничил доступ к двум VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN, которые используются для просмотра запрещенного контента в Интернете. Соответствующее решение вступает в силу с 17 июня.

«В соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещённому контенту с 17 июня 2021 года вводятся ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN», - пояснили в ведомстве.

Однако ограничения не затронут российские организации, которые используют VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах. Отмечается, что в «белые списки» включены «более 200 технологических процессов 130 компаний». Кроме того, они будут оперативно дополнены в случае поступления новых запросов.

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