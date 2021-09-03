В Карачаево-Черкесской Республике выпал снег

В пятницу, 3 сентября, в горах Карачаево-Черкесской Республики на высоте более 3 тысяч метров выпал снег. Соответствующую информацию предоставили журналистам в администрации поселка Домбай.
Согласно последним данным администрации, снег выпал на вершинах гор. "У нас и в июле выпадает, это нормальная обстановка", – отметили в поселке Домбай.
В Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отметили, что до конца текущих суток местами по округу пройдут ливни в сочетании с грозами, градом и шквалистым ветром, скорость которого будет достигать 20-25 метров в секунду.
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