Синоптики предупреждают, что в 11 регионах России уж в начале сентября может выпасть снег
30 августа 2021, 00:12
Синоптики предупредили россиян о том, что в 11 регионах России уж в начале сентября может выпасть снег.
Речь идёт о Тверской, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Архангельской, Ярославской, Кировской, Свердловской и Костромской областях, а также Коми, Карелии и севере Пермского края.
Кроме того, согласно прогнозу центра «Фобос», в остальных регионах Центральной России погода также значительно ухудшится. Со 2 сентября ожидаются холодные дожди, а температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 5-7 градусов.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.