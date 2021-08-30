Синоптики предупреждают, что в 11 регионах России уж в начале сентября может выпасть снег

Аргументы Недели → Общество 13+

30 августа 2021, 00:12

Фото: pixabay

Синоптики предупредили россиян о том, что в 11 регионах России уж в начале сентября может выпасть снег.

Речь идёт о Тверской, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Архангельской, Ярославской, Кировской, Свердловской и Костромской областях, а также Коми, Карелии и севере Пермского края.

Кроме того, согласно прогнозу центра «Фобос», в остальных регионах Центральной России погода также значительно ухудшится. Со 2 сентября ожидаются холодные дожди, а температура воздуха опустится ниже климатической нормы на 5-7 градусов.

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