Москвичку избили за осквернение агитационного плаката «Единой России», а потом еще и оштрафовали

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29 августа 2021, 23:53 Источник: 112

Фото: cоцсети

Москвичку сначала избили за осквернение агитационного плаката "Единой России", а потом полиция еще и оштрафовала ее за мелкое хулиганство.

Недалеко от станции "Профсоюзная" местная жительница Дарья Горбачева решила выразить свою гражданскую позицию не совсем традиционным способом. Она закрасила агитационный плакат кандидата от партии от "Единая России", что очень не понравилось одному из прохожих. Он явно не разделял ее взгляды и продемонстрировал это весьма агрессивно. Мужчина накинулся на Горбачеву и избил ее.

В итоге девушке пришлось обратиться в больницу, где ей наложили несколько швов. А когда она пожаловалась в ОВД "Академический", Дарье ещё и выписали штраф на 500 рублей. заодно составив на потерпевшую протокол о мелком хулиганстве. Хорошо хоть заявление о побоях приняли, но вот агрессивного защитника "Единой России" они вряд ли найдут.

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