В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

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3 сентября 2021, 15:48 Источник: Downdetector

ВКонтакте, Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

Пользователи популярной социальной сети "ВКонтакте" заявили о неполадках в работе платформы. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего сбои на популярных интернет-ресурсах.

По состоянию на 15.05 по московскому времени была зарегистрировала 8 591 жалоба. Уточняется, что 89% пользователей "ВКонтакте" сообщили о проблемах с загрузкой сайта, 9% граждан заявили о проблемах со входом в аккаунт, а еще 2% отметили, что не доставляются сообщения.

Проблемы возникли у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и ряда других российских городов.

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