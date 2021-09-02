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Российские пользователи сообщили о сбое в работе Instagram

, 14:27 Источник: Downdetector

Российские пользователи сообщили о сбое в работе Instagram
Instagram, pixabay.com

Российские пользователи социальной сети Instagram жалуются на сбои в работе платформы. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

К 13.25 по московскому времени поступило 1 207 жалоб. 66 процентов пользователей заявили, что испытывают проблемы с загрузкой новостной ленты, 23 процента сообщили, что не могут войти в профиль, еще 11 процентов жалуются на работу веб-сайта в целом.

Известно, что с проблемами в функционировании Instagram столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и некоторых других российских городов.

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