В Минздраве назвали сбой в системе кислородного обеспечения причиной аварии в больнице Владикавказа

Врио главы Минздрава Северной Осетии Сослан Тебиев во вторник, 10 августа, назвал сбой в работе системы кислородного обеспечения причиной смерти одиннадцати пациентов в больнице Владикавказа.
"Мы считаем, что это системный сбой, разберутся специалисты", – подчеркнул Сослан Тебиев. По словам врио главы Минздрава региона, в настоящий момент эксперты проводят проверку по факту случившегося.
Чиновник добавил, что ремонт в медицинском учреждении, где случилось ЧП, проводился около двух лет назад, но кислородная система была построена раньше. Тебиев уточнил, что она дорабатывалась, устанавливались дополнительные кислородные точки.
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