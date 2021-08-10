В Минздраве назвали сбой в системе кислородного обеспечения причиной аварии в больнице Владикавказа

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10 августа 2021, 13:17 Источник: ТАСС

кислородные баллоны, Muzamil Mattoo/Keystone Press Agency

Врио главы Минздрава Северной Осетии Сослан Тебиев во вторник, 10 августа, назвал сбой в работе системы кислородного обеспечения причиной смерти одиннадцати пациентов в больнице Владикавказа.

"Мы считаем, что это системный сбой, разберутся специалисты", – подчеркнул Сослан Тебиев. По словам врио главы Минздрава региона, в настоящий момент эксперты проводят проверку по факту случившегося.

Чиновник добавил, что ремонт в медицинском учреждении, где случилось ЧП, проводился около двух лет назад, но кислородная система была построена раньше. Тебиев уточнил, что она дорабатывалась, устанавливались дополнительные кислородные точки.

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